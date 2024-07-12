بحضور وزير العمل .. تنظيم ندوة لتوعية الإخلاء والطوارئ والتعامل مع الأزمات

جدة - نرمين السيد - شهد محمد جبران وزير العمل ندوة توعوية بشأن رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة.





وأكد الوزير أهمية هذه الندوة في التوعية والإرشاد، مشددا على تكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة، التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة انعقدت الندوة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوعية فريق الإخلاء والطوارئ بالوزارة 40 مشاركا، على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث، والندوة نظمتها الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة برئاسة آمال عبد الموجود، والإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بالتعاون الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية برئاسة غادة عوض، والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب وبحضور عدد من المستشارين وقيادات الوزارة.

تضمنت الندوة محاضرات علمية، وعروض تقديمية، قدمها نهاد عبد المعطى مدير عام الادارة العامة للأزمات والكوارث، والمهندس محمود أبو بيه باحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتناولت شرح، مخارج الهروب أثناء الطوارئ والكوارث، وأنواع الحرائق وطرق مكافحتها، وتضمن البرنامج أيضا تعليمات السلامة والصحة المهنية فى حالة الطوارئ، والأزمات، قدمها المهندس محمد منتصر مدير الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي.

كما جرى الرد على كل الاستفسارات المقدمة من الحضور، ووضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات المشكلة لمواجهة أى أزمة طارئة، وكيفية آداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل، كل إدارات الوزارة.

جدير بالذكر أن من مهام إدارة الأزمات فى أثناء الأزمة" المواجهة والإحتواء"، وإعداد الخطط الخاصة بمواجهة الأزمات والمخاطر المختلفة على مستوى الوزارة ،وإعتمادها من قطاع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وإعداد وتطوير وتنفيذ السيناريوهات الافتراضية على مختلف أنواع الكوارث، والتدريب الميدانى عليها، ومتابعة وتنفيذ توصيات وتكليفات اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التابعة لقطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، والتواصل مع الجهات المعنية "مركز الأزمات بوزراة الدفاع - قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء"، وإعداد فريق عمل تطوعى من العاملين بالديوان العام، وذلك لمواجهة الأزمات، ومتابعة تنفيذ خطة وتحديث نظام متكامل للإنذار المبكر بمبنى ديوان عام الوزارة وملحقاته، وإعداد المنشورات والملصقات اللازمة للتوعية، وللتعامل مع الأزمات.