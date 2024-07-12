محافظ الجيزة يوجه بتقديم الدعم لذوي الهمم ووضع حلول عاجلة لمشاكلهم (صور)

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كما وجه بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع الجهات المعنية والإمكانات المتاحة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهذا الملف الهام، تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.
تصريحات المحافظ جاءت خلال زيارته مقر جمعية أنقياء القلب بمركز ومدينة أوسيم، حيث تستضيف الجمعية الأطفال والشباب من سن ٥ سنوات وحتى ٢٥ سنة وتتنوع أنشطتها فيما يخص الأطفال، حيث يتم تنفيذ برامج تأهيل في الرعاية الذاتية وتنمية المهارات وعند سن الشباب فوق الـ٢٠ سنة يتم تأهيلهم من خلال ورش عمل للنول والأعمال الحرفية اليدوية ويتم التأهيل على يد مدربين متخصصين ومحترفين.
حرص المحافظ على التعرف على الأنشطة المتنوعة التي يؤديها النزلاء من فنون ومهارات وحرف، مشيداً بجودة المنتجات اليدوية والحرفية المنفذة.
كما شملت جولة محافظ الجيزة زيارة لمؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" بمقرها بحي بولاق الدكرور وذلك؛ لتفقد المؤسسة والخدمات التي تقدمها من رعاية صحية وبدنية ونفسية للنزلاء (المشردين بلا مأوى) من كبار السن والأطفال.
وتفقد المحافظ أجنحة المؤسسة وحرص على التحدث والاندماج مع النزلاء للتعرف على آرائهم، مشيدا بالدور المهم الذي تؤديه مؤسسة معانا لانقاذ إنسان، مشيراً إلى أن المحافظة ستواصل تعاونها مع المؤسسة لإنقاذ أكبر قدر ممكن من المشردين.
وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الشؤون الاجتماعية بالتعاون الدائم مع المؤسسات المعنية والتعامل الفوري مع حالات المواطنين بلا مأوى من خلال تقديم المساعدات الفورية، ونقلهم إلى دور الرعاية الاجتماعية؛ لتلقى جميع أوجه الرعاية اللازمة أو نقلهم إلى المستشفى لإجراء التدخلات الطبية اللازمة والمناسبة للحالة، أو تقديم مساعدات عاجلة لهم عند رفضهم الانتقال لدور الرعاية ودعم الحالات الإنسانية الحرجة، مشدداً على ضرورة تخصيص أماكن بدور الرعاية الاجتماعية للحالات الطارئة.
وشدد محافظ الجيزة، على أهمية الدور الإيجابى لأفراد المجتمع وتقديم الدعم لفرق الانقاذ، من خلال الإبلاغ عن حالات المشردين بلا مأوى، وكذلك التعامل معهم بشكل لائق وتقديم الدعم المناسب لحين وصول فريق الإنقاذ، مشيرا إلى أن دور المواطنين يجب أن يكون داعما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يوجه بتقديم الدعم لذوي الهمم ووضع حلول عاجلة لمشاكلهم (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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