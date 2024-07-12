حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 02:25 مساءً - حصل الكاتب الصحفي محمد كمال، مدير تحرير اخبار اليوم وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمحاضر بأكاديمية أخبار اليوم، على درجة الماجستير في القانون من جامعة بنها.

الصحفي محمد كمال يحصل على ماجستير في القانون من جامعة بنها



جدير بالذكر أن الزميل محمد كمال كان يشغل منصب مستشار السيد الوزير محافظ القاهرة للإعلام والعلاقات الحكومية، وحاصل على ليسانس الحقوق وبكاليولوس الخدمة الاجتماعية ، وحاصل على دورة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الرقابة الإدارية.

كما حصل على الدورة التثقيفية للإعلاميين والمحررين العسكريين، كلية الدفاع الوطني من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كما حصل على دورة تطوير مهارات التقديم والتعامل مع المشروعات و دورة تدريبية في الإعلام وحقوق الإنسان.

يذكر ان كمال شاركت في أعمال الدورة الثانية والثلاثين و الثالثة والثلاثين و الرابعة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي بحث استراتيجية أمنية عربية موحدة لمكافحة الإرهاب، وتجارة المخدرات والتى اقيمت بالجزائر وتونس

كما ان كمال كان عضوا فى البعثة الرسمية المصرية لتغطية انتخابات مجلس النواب الكويتي ٢٠٢٢