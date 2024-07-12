ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص نشاطهم الإجرامي في تقليد العملات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 02:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة الستامونى) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات المحلية وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة جمصة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (ماكينة طباعة – الأدوات المستخدمة فى التقليد – مبلغ مالى يشتبه فى كونه "مقلد" – 2 سلاح أبيض – جهاز "لاب توب" ، "هاتف محمول" بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.