ضبط عنصر إجرامي بالإسماعيلية بحوزته 10 كيلو مخدر هيروين بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 02:26 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى- مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدرالهيروين)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (800 ألف جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.