نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يوجه بتقديم سبل الدعم اللازمة للأشخاص ذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الهمم ووضع حلول عاجلة لبعض مشاكلهم وبحث وتلبية طلباتهم والرد عليها في أسرع وقت ممكن والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع الجهات المعنية والامكانات المتاحة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

تصريحات المحافظ جاءت خلاله زيارته مقر جمعية أنقياء القلب بمركز ومدينة أوسيم حيث تستضيف الجمعية الأطفال والشباب من سن ٥ سنوات وحتى ٢٥ سنة وتتنوع انشطتها فيما يخص الاطفال حيث يتم تنفيذ برامج تأهيل في الرعاية الذاتية وتنمية المهارات وعند سن الشباب فوق ال٢٠ سنة يتم تأهيلهم من خلال ورش عمل للنول والاعمال الحرفية اليدوية ويتم التأهيل على يد مدربين متخصصين ومحترفين.

حرص المحافظ علي التعرف علي الأنشطة المتنوعة التي يؤديها النزلاء من فنون ومهارات وحرف مشيدًا بجودة المنتجات اليدوية والحرفية المنفذة.

كما شملت جولة محافظ الجيزة زيارة لمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان بمقرها بحي بولاق الدكرور وذلك لتفقد المؤسسة والخدمات التي تقدمها من رعاية صحية وبدنية ونفسية للنزلاء (المشردين بلا مأوى) من كبار السن والأطفال.

حيث تفقد المحافظ اجنحة المؤسسة وحرص علي التحدث والاندماج مع النزلاء للتعرف علي آرائهم مشيدا بالدور المهم الذي تؤديه مؤسسة معانا لانقاذ إنسان، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل تعاونها مع المؤسسة لإنقاذ أكبر قدر ممكن من المشردين.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالتعاون الدائم مع المؤسسات المعنية والتعامل الفوري مع حالات المواطنين بلا مأوى من خلال تقديم المساعدات الفورية، ونقلهم إلى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى جميع أوجه الرعاية اللازمة أو نقلهم إلى المستشفى لإجراء التدخلات الطبية اللازمة والمناسبة للحالة، أو تقديم مساعدات عاجلة لهم عند رفضهم الانتقال لدور الرعاية ودعم الحالات الإنسانية الحرجة مشددًا على ضرورة تخصيص أماكن بدور الرعاية الاجتماعية للحالات الطارئة.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية الدور الإيجابى لأفراد المجتمع وتقديم الدعم لفرق الانقاذ، من خلال الإبلاغ عن حالات المشردين بلا مأوى، وكذلك التعامل معهم بشكل لائق وتقديم الدعم المناسب لحين وصول فريق الإنقاذ، مشيرا إلى أن دور المواطنين يجب أن يكون داعما.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وكان في استقباله عفاف خليل رئيس مجلس إدارة جمعية انقياء القلب والمهندس محمود وحيد رئيس مجلس الامناء مؤسسة معانا لإنقاذ انسان.

IMG-20240712-WA0042

IMG-20240712-WA0041

IMG-20240712-WA0039

IMG-20240712-WA0040

IMG-20240712-WA0037

IMG-20240712-WA0038

IMG-20240712-WA0035

IMG-20240712-WA0036

IMG-20240712-WA0034

IMG-20240712-WA0033

IMG-20240712-WA0031

IMG-20240712-WA0032

IMG-20240712-WA0029

IMG-20240712-WA0030

IMG-20240712-WA0027

IMG-20240712-WA0028

IMG-20240712-WA0025