مشروعات الخير| حياة كريمة في القليوبية.. أرقام تؤكد حجم الإنجاز - إنفوجراف

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ويرصد "دوت الخليج" في الإنفوجراف، أرقام المبادرة الرئاسية في المحافظة، وذلك بإجمالي 702 مشروع في 36 قرية و148 عزبة، بإجمالي 7 مليارات جنيه تكلفة المرحلة الأولى، جرى تنفيذ 579 مشروعا منها بنسبة تنفيذ 82%، و96 مشروعا بنسبة تنفيذ 14%.
كما جرى تنفيذ 113 مشروعا في قطاع الصرف الصحي، و83 مدرسة جديدة، و24 مشروعا في القطاع الصحي، و17 مجمعا خدميا وزراعيا، و10 مراكز شباب، و7 وحدات صحية جديدة، و6 نقاط إسعاف، و20 كوبري.
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