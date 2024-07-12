وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (صور)

شهد فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف خطبة وصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بمدينة القاهرة.





وحضر أيضا كل من فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، والأستاذ رفيق القاضي مدير عام للمكتب الفني بديوان عام الوزارة.

وأدى خطبة الجمعة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وانطلقت الخطبة من قول الله تعالى (لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) لتوصل رسالة طمأنينة وأمان للمصريين جميعا، في مواجهة أي حزن، ويقينا بأن معية الله تعالى هي الضمان والأمان ضد أي تحديات.