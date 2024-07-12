100 نشاط توعوي وترفيهي بمراكز شباب الشرقية

جدة - نرمين السيد - شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها.





وأشاد المحافظ بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الشباب والرياضة، في تنظيم الندوات التوعوية للشباب والفتيات؛ لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

ومن ناحيته، أشار المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى تنظيم الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية لأعضاء وعضوات أندية التطوع بمركز شباب الملكيين البحرية التابع لإدارة شباب الحسينية باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

وأوضح أبوحلاوة، أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشء والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

وذكر أن الندوات تضمنت تنفيذ ألعاب تفاعلية منها المتحري الصغير والسلم والثعبان ومسرح العرائس وورش رسم وغيرها بجانب تقديم ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة وكذلك توزيع مطويات موضح بها أرقام الشكاوى والاستفسارات والتظلمات بجانب عقد مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.