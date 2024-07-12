محافظ الشرقية: 615371 طنا و155 كيلو إجمالي القمح الوارد للصوامع

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2024، إذ بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن 615371 طنا و155 كيلو من الأقماح المحلية.





وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية تضافر كل الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع. وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي: 2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط 1950 جنيها للإردب درجة نقاوة 23 قيراطا 1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط. وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة للشون يتم تخزينها في أجولة "جوت" سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية.

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