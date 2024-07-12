وزارة الأوقاف تفتتح 10 مساجد اليوم (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - افتتاح مساجد جديدة

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 10 مساجد، منها 6 مساجد إحلالا وتجديدا، و4 مساجد صيانة وتطويرا، وذلك بحسب قناة "إكسترا نيوز".





وشهد فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف خطبة وصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. وحضر أيضا كل من فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، والأستاذ رفيق القاضي مدير عام للمكتب الفني بديوان عام الوزارة.

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