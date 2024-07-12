الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من غد السبت

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 03:31 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة، حيث يوجد ارتفاعات في درجات الحرارة ونسب الرطوبة موضحة ان اليوم الجمعة يشهد استمرار ذروة الموجة الحارة.

واضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز”، ان درجة الحرارة العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية خلال فترة النهار في الظل والمحسوسة قد تصل 43 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية هي الأقل في درجات الحرارة ولكنها الأعلى في نسب الرطوبة، حيث تتجاوز فيها نسبة الرطوبة الـ 90%، بينما تتجاوز الـ 80% في القاهرة الكبرى.

وشددت غانم على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة خلال فترة الظهيرة، واستخدام غطاء للرأس في حالة الخروج، بجانب تناول قدر كبير من المياه والمرطبات وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، لافتة إلى أنه بدءا من غد السبت ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي.