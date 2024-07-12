نشاط مكثف في الشارع.. محافظ الجيزة يستمع لشكاوى المواطنين من داخل سيارة ميكروباص

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 03:32 مساءً - حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية لموقف سرفيس البوهي بحي إمبابة، على الاستماع إلى آراء المواطنين والتعرف منهم على مدى التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير.

وبحسب بيان المحافظة، تواجد المحافظ مع المواطنين داخل عربات الأجرة للتحدث معهم، واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب، وطالبهم بالإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات.