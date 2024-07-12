مفاجأة حفل افتتاح مهرجان العلمين الليلة.. دينا الوديدى وفرقة رقص فلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 03:32 مساءً - كشف مهرجان العلمين عن مفاجآت جديدة ستقام في حفل افتتاح دورته الثانية، اليوم الجمعة، حيث تحيى الفنانة دينا الوديدي حفلاً غنائيًا ضمن فعالياته، كما تتضمن الفعاليات تقديم عدد من الراقصين الفلسطينيين عرضا من الرقصات الفلكلورية الفلسطينية، وهما الفقرتان اللتان يسبقان حفل الكينج محمد منير.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

حفل دينا الوديدي