هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية تقدم الشكر لبيت الزكاة المصري لجهوده بإغاثة غزة

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور نور أحمد، رئيس هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسيَّة، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- المشرف على بيت الزكاة والصدقات- رئيس مجلس الأمناء، على التعاون الوثيق والمثمر مع «بيت الزكاة والصدقات» في الفترة الماضية؛ وذلك في إطار الإعداد والتجهيز الدائم والمستمر للقوافل الإغاثية والإنسانية وتسييرها إلى قطاع غزة بشكل دوري لدعم الأشقاء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023م.

جاء ذلك خلال لقاء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والدكتور نور أحمد، رئيس هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية؛ بحضور الأستاذة الدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر - المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لاستمرار دعم القضية الفلسطينية عن طريق تسيير القوافل الإغاثية حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أكد رئيس هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية، أن التنسيق والتعاون بين الهيئة وبيت الزكاة والصدقات بلغ أعلى معدلاته منذ بدء العدوان على غزة عندما انتفض الشعب الإندونيسي لنصرة أهل غزة من خلال تجهيز القوافل الإغاثية والإنسانية وتسييرها إلى قطاع غزة عن طريق «بيت الزكاة والصدقات».

أكد شيخ الأزهر خلال اللقاء، على ضرورة أن يمتد التعاون ليشمل إعادة بناء المؤسسات الصحية والتعليمية التي هُدمت جراء العدوان على غزة، وإعادة إعمار البيوت والمباني السكنية بعد انتهاء العدوان بشكل كامل، فضلًا عن دعم المؤسسات الدولية لاستكمال عملها في غزة وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالبًا الجميع بمد يد العون لإخواننا المستضعفين في غزة إلى أن يشاء الله برفع الظلم عنهم.

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف العمل من أجل تنسيق نقل الجرحى الفلسطينيين من غزة لعلاجهم في المستشفيات الإندونيسية واستضافتهم لحين العودة إلى ديارهم مرة أخرى.

ومن جانبها، تقدمت الأستاذة الدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر - المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، بالشكر لدولة إندونيسيا؛ لكونها من أوائل الدول التي سارعت لمساندة الشعب الفلسطيني، حيث ساهمت هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية بكميات كبيرة من الأدوية والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف والمواد الغذائية وألبان الأطفال التي تم تسييرها إلى قطاع غزة لإغاثة أشقائنا الفلسطينيين.

يذكر أن هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية قد منحت «بيت الزكاة والصدقات» جائزة BAZNAS للعام 2024م، تقديرًا لجهوده في مساندة الشعب الفلسطيني بإطلاق الحملة العالمية «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين» وتسلمتها الأستاذة الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر-المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات في الحفل السنوي لهيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية بالعاصمة جاكرتا.

