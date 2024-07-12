بالورود والهدايا التذكارية.. تدشين أول رحلات مصر للطيران لجيبوتي والصومال

جدة - نرمين السيد - رحلات مصر للطيران

غادر صباح اليوم وفد رفيع المستوى يضم الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وممثلين عن عدد من الجهات المعنية بالدولة متجهين من مطار القاهرة الدولي إلى مدينتي جيبوتي ومقديشو.





وتأتي الزيارة لتدشين أولى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لخطوطها المباشرة بين مصر وكلٍ من البلدين الشقيقين جيبوتي والصومال، وهو ما يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية وحرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التواجد داخل القارة الإفريقية. وأكد وزير الطيران المدني أن تدشين الخطين الجديدين يعكس التزام مصر نحو تحقيق رؤيتها بتعزيز المصالح المشتركة للدول الثلاث في مختلف المجالات، فضلًا عن تعميق أواصر الترابط وتحقيق التعاون المشترك على مختلف الأصعدة التنموية والاقتصادية لشعوب هذه الدول.

واحتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران مع ركاب الرحلة الأولى بمطار القاهرة الدولي، إذ تم توزيع الورود والهدايا التذكارية على ركاب الرحلة وتم التقاط الصور التذكارية معهم.

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