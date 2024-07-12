تنفيذا لتعليمات المحافظ.. إزالات فورية لتعديات البناء المخالف بالشرقية

نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بإشراف أحمد ضاحي رئيس المركز حملة لتنفيذ إزالة تعد على أرض زراعية بالفراشة ديرب البلد عبارة عن إزالة كلية لهنجر من الخوص الحديد والصاج على مساحة (2) قيراط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.





ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن باستمرار المرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات مستغلين العطلات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بقيادة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز وبحضور أحمد طنطاوى نائب رئيس المركز بالتصدى لحالة بناء مخالف قبل استكمالها وإزالة الشدة الخشبيه المعدة لصب سقف دور ثانى بناحيه كفر حسن أباظة التابع للوحدة المحلية بالشوبك، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.



وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة المركز من التصدي لمحاولة بناء مخالف لغرف خدمات بدور ثالث علوي بناحية كفر أباظه بالوحدة المحلية بالزهراء على مساحة 50 مترا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإشراف صلاح سالم رئيس المركز من تنفيذ إزالة فورية بناحية العباسة عبارة عن بناء بالدبش على مساحة قيراط خارج الحيز العمرانى وتم الإزالة كامله، وذلك بحضور الأستاذ حسن كمال نائب رئيس المركز وفريق العمل بالوحدة المحلية والجمعية الزراعية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأزال حى أول الزقازيق برئاسة يسري راشد رئيس الحي وحضور عبد الهادي البرشومي نائب رئيس الحي مخالفة قام بها أحد المواطنين لتركيبه أبواب صاج عقب تكسير حائط بدون ترخيص فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.