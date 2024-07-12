الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 203 حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 5 وحتى يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.





وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده، الدكتور مصطفى مدبولي رئس مجلس الوزراء مع علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

فيما استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري، للتأكيد على أهمية التعاون المثمر والبناء بين اللجنة ووزارة الزراعة لخدمة وطننا الحبيب مصر، كما عقد وزير الزراعة، اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بحضور الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

وبحث فاروق أيضا، مع قيادات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، سبل تعميق دور الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم الفلاحين، وذلك بحضور ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن، وأحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة للبطاطس.

كما بعث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هـ

وخلال هذا الأسبوع أيضا استقبل وزير الزراعة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، كما استقبل أيضا الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والذي حرص على تقديم التهنئة له بمناسبة توليه حقيبة وزارة الزراعة.

فيما كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الاول من عام 2024 قد وصل إلى 4.9 مليون طن بزيادة قدرها 300 ألف طن عن العام السابق، كما أصدرت الوزارة، العدد التاسع عشر من مجلتها الشهرية "MALR"، عدد شهر يوليو 2024، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار: "كلمة من قلب الديوان".

وانتهى مركز بحوث الصحراء من تنفيذ المرحلة الأولى لدعم المنتفعين بمشروعات تربية الدجاج البياض، إذ تم تسليم عدد من الأسر 20 نموذجا متكاملا لتربية الدجاج البياض.

كما استقبلت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الدكتور إسلام أبو المجد رئيس هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والوفد المرافق له في زيارة تفقدية للمعمل لدراسة أوجه التعاون المختلفة بين الجهتين، كذلك تم عقد برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان: "تطبيقات نظام الجودة بمعامل اختبارات الكفاءة" لعدد من متدربين هيئة المواصفات بتنزانيا، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 5643 عينة.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، اجتمعت اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة ومدير الإدارة العامة لنادي اتحاد الشرطة الرياضي وأساتذة رعاية الخيول والأمراض المعدية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة ومستشار مدير الأكاديمية العسكرية للفروسية ومربي الخيول (قطاع خاص) وذلك للإعداد والتجهيز ووضع آليات لتنظيم وتيسير إجراءات المسابقات الدولية للخيول في مصر.

فيما تواصل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة منظومة المكافحة والرقابة على المبيدات في جميع محافظات الجمهورية، وتقديم الخدمات الفنية والمادية للمزارعين وتوفير ما يلزم من إرشادات ومعدات ومبيدات لمكافحة الآفات خصوصا الآفات الوافدة أو الآفات التي تصيب الحاصلات الزراعية الإستراتيجية.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدر أن الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.