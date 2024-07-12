انطلاق الاجتماعات الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة بحضور 3 وزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 04:29 مساءً - بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، اليوم الجمعة - برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، وبحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، على أن المناقشات التي تمت بين السادة النواب والسادة الوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة يومي( الاربعاء والخميس) عكست مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري.

وتضم اللجنة الفرعية الخاصة التي يترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.