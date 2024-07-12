مراسل «إكسترا نيوز»: الجهود المصرية مستمرة لتوفير المساعدات إلى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 04:29 مساءً - قال محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح البري، إن الجهود المصرية مستمرة لتجهيز وتوفير المساعدات بكميات كبيرة من أجل إنفاذها إلى قطاع غزة، وكذلك الأشقاء داخل القطاع.

وأضاف عادل، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهود الدبلوماسية المصرية مستمرة من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، والتوصل إلى هدنة مع استدامة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، أن الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات تأتي بشكل مستمر، واليوم كان هناك تجهيز لكميات وأعداد كبيرة من الشاحنات المحملة بأطنان مختلفة من المساعدات، لكي تنفذ عبر معبر كرم أبوسالم.

وأوضح، أن معبر رفح البري يُعد شريان الحياة للأشقاء في القطاع؛ لما شهده من إنفاذ مساعدات ضخمة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، فضلًا عن استقبال الآلاف من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.