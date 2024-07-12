وثائقي جديد في «عن قرب» مع أمل الحناوي.. فلسطين بين الماضي والحاضر والمستقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 04:29 مساءً - عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، برومو الفيلم الوثائقي «فلسطين بين الماضي والحاضر والمستقبل»، والذي من المرتقب عرضه في برنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي.

ومن المقرر أن يعرض الوثائقي اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة.