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وزير الأوقاف ووكيل الأزهر يؤدون صلاة الجمعة في الجامع الأزهر

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أحمد جودة - القاهرة - شهد  الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسيد: السيد محمود الشريف نقيب الأشراف خطبة وصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بمدينة القاهرة.
وأدى خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وانطلقت الخطبة من قول الله تعالى (لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) لتوصل رسالة طمأنينة وأمان للمصريين جميعا، في مواجهة أي حزن، ويقينا بأن معية الله تعالى هي الضمان والأمان ضد أي تحديات.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، والأستاذ رفيق القاضي مدير عام للمكتب الفني بديوان عام الوزارة. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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