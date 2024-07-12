محافظ الدقهلية: من حق المواطن أن يعلم بأسعار المنتجات قبل شرائها

واصل طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة، جولاته المفاجئة اليوم.





وزار مرزوق، مدينة ميت غمر، وتفقد الأسواق بالمدينة لضبط الأسعار، والتأكد من توفير السلع والمنتجات، وتابع مستوى النظافة العامة بالمدينة والاشغالات.

وشدد محافظ الدقهلية، على الإعلان عن الأسعار للجمهور، ووضع قائمة بالمنتجات وعدم حجب السلعة عن المواطن البسيط، لأن هذا حق المواطن أن يعلم بأسعار المنتجات قبل شرائها، مشيرا إلى أنه لن يسمح أبدا باستغلال المواطن وأنه سيظل يطوف الأسواق في كل مكان بنطاق المحافظة حتى يتم ضبط الأسعار بضرورة الإعلان عن الأسعار.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التموين ورئيس مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حمالات الرقابة على الأسواق والمنافذ والمحلات التجارية والتشديد على الإعلان عن الأسعار وتوفير السلع والمنتجات، ونزول الجميع إلى الشارع وحل مشاكل المواطنين والاستماع إليهم.

ووجه رئيس مركز ومدينة ميت غمر بتكثيف أعمال النظافة بالمدينة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة وإزالة الاشغالات من خلال التنسيق مع شرطة المرافق لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة.

وقال المحافظ: لا بد وأن يشعر المواطن البسيط أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل من أجل تلبية احتياجاته ومطالبه وحل مشاكله من خلال أجهزتها التنفيذية والرقابية.