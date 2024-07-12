لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.. «كلنا واحد» تواصل فعالياتها لتوفير السلع

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.





يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. وتزامنا مع المبادرة تواصل منظومة أمان توفير عبوات غذائية بتخفيضات تصل إلى خمسين بالمائة.

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