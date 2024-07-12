في لفتة إنسانية.. تدخل عاجل من محافظ أسيوط لإنقاذ مريضة فشل كلوي

جدة - نرمين السيد - الدكتور هشام أبوالنصر

تدخل الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، لإنقاذ حياة مريضة من مركز صدفا، موجها بإدخالها وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الإيمان العام، وذلك بعد تحويلها من مستشفى صدفا المركزي وفشلها في إيجاد مكان بوحدة الغسيل الكلوي بصدفا.





كان محافظ أسيوط، تلقى إخطار من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالمحافظة فجر أمس، يفيد ورود استغاثة عاجلة من سيدة تدعى "اعتماد" مقيمة بمركز صدفا وتعاني من فشل كلوي حاد، وقرر أطباء مستشفى صدفا تحويلها إلى وحدة الغسل الكلوي بأي مستشفى لعدم وجود مكان شاغر. وعلى الفور تدخل المحافظ، ووجه بتوفير مكان لها بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الإيمان لإنقاذ حياتها وتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية لها.

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