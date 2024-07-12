محافظ الشرقية: مصلحة المواطن على رأس أولوياتي (صور)

جدة - نرمين السيد - المهندس حازم الأشموني

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إنّ مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة على مدار الساعة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل والإنارة وعدم السماح بأي تعديات على حرم الطريق لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ونيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.





وذكر المحافظ أنه خلال العطلات الرسمية لن تتوانى الأجهزة التنفيذية متمثلة في مراكز ومدن وأحياء "الزقازيق - حي أول الزقازيق - حي ثان الزقازيق - منيا القمح - كفر صقر - أولاد صقر - ههيا - فاقوس - أبو حماد - بلبيس – الحسينية - صان الحجر - الإبراهيمية - أبو كبير - منشأة ابو عمر - القرين - ديرب نجم - مشتول السوق - القنايات"، في تكثيف أعمالها اليومية لإزالة ورفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ونقلها للنقطة الوسيطة خارج الكتلة السكنية وكذلك قص وتهذيب الأشجار وريها ودهان البلدورات والأرصفة، وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها واستبدال الكشافات الصوديوم بأخرى الليد موفرة للطاقة، والتأكد من تغطيه بالوعات الصرف وإزالة الحفر وتسوية الشوارع، فضلًا عن تكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع لتحسين جميع الخدمات المؤداه للمواطن الشرقاوى.

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