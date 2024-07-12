محافظ الغربية: سنتصدى بكل حسم لجشع التجار ومحتكري السلع الغذائية

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جدة - نرمين السيد - أشرف الجندي محافظ الغربية
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة للرقابة على الأسواق برئاسة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وبعضوية كلا من مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء والتي تقوم بحملات مكثفة على مدار الساعة بجميع مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ومنع محاولات احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها دون مبرر، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها.
وشدد أشرف الجندي، على تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات وحصول المواطنين عليه بيسر وسهولة.
وحذر محافظ الغربية، جميع التجار والمحلات التجارية والاسواق من رفع أسعار أي سلع أو منتجات، مشددا على التأكد من عدم تخزين التجار لأي سلعة وحجبها عن المواطنين، ومجابهة جميع أشكال الاحتكار.
وأشار الجندي، إلى أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطنين والضرب بيد من حديد لردع المخالفين والمعيار الأساسي هو رضاء المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة لهم.
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