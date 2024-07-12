وزير التعليم يعقد اجتماعا مع القيادات التعليمية بالمنيا.. ويؤكد: نجاح التعليم يعتمد على جهود المعلم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يوليو 2024 05:26 مساءً - عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عماد كدواني محافظ المنيا لقاءً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بالمنيا، لمناقشة الخطط المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وقيادات الوزارة وحمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

وشدد الوزير، في مستهل اللقاء، على أهمية التحضير والاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن اللقاء يعكس حرصه على الاستماع لآراء ومقترحات قيادات التربية والتعليم بالمحافظة حول مواجهة المعوقات التي تقف حائلا أمام تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، خاصة فيما يتعلق بالكثافات الطلابية في الفصول وجذب الطلاب للمدارس ودعم أداء وقدرات المعلمين والاستفادة من خبراتهم الطويلة في هذا المجال، بالإضافة إلى مشاركة المدرسين ومديري المدارس في تنفيذ الخطوات المقبلة في هذا الإطار.

وشدد الوزير على أن تطوير العملية التعليمية ومواجهة التحديات لن يحدث إلا بحشد جهود كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة، مضيفا أن المعلم هو أحد أهم عناصر تطوير المنظومة التعليمية والأكثر قدرة على مواجهة التحديات والمعوقات المزمنة، وهو ما يستلزم مشاركة أكثر إيجابية للمعلمين في مواجهتها والتغلب عليها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مشكلة الكثافة الطلابية المرتفعة في الفصول يجب التغلب عليها بطرق تقليدية وأخرى مبتكرة.

كما أكد الوزير على أن الطالب هو من يصيغ مستقبل الوطن، مضيفا: "نحن نقدر دور وقيمة المعلم المصري ونعلم أن نجاح التعليم يعتمد على جهوده وتأثيره على حياة الطلاب".

كما أكد الوزير على ضرورة أن يكون المعلم مثالًا وقدوة حسنة للطالب، حيث يقضى المعلم وقتًا طويلًا مع الطالب أثناء سنوات الدراسة، موجهًا بالمعاملة الحسنة القائمة على الود بينهما.

وحرص الوزير والمحافظ، خلال اللقاء، على الاستماع للآراء والمقترحات المختلفة لحل مختلف التحديات التي تعوق تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، حيث وجه الوزير الحضور بتقديم كافة هذه المقترحات لدراستها خاصة ما يتعلق بارتفاع الكثافة فى الفصول، والعوامل