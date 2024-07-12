وزير التعليم لمعلمي المنيا: المدرس أحد أهم عناصر تطوير المنظومة (صور)

عقد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بالمنيا، لمناقشة الخطط المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وقيادات الوزارة وحمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

وشدد الوزير، في مستهل اللقاء، على أهمية التحضير والاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنَّ اللقاء يعكس حرصه على الاستماع لآراء ومقترحات قيادات التربية والتعليم بالمحافظة حول إزالة أى معوقات تحول تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، خصوصًا الكثافات الطلابية في الفصول وأساليب جذب الطلاب للمدارس ودعم أداء وقدرات المعلمين والاستفادة من خبراتهم الطويلة، بالإضافة إلى مشاركة المدرسين ومديري المدارس في تنفيذ الخطوات المقبلة في هذا الإطار.

وأكد الوزير على أنَّ تطوير العملية التعليمية ومواجهة التحديات لن يحدث إلَّا بحشد جهود جميع أطراف المنظومة، مضيفًا أنَّ المعلم هو أحد أهم عناصر تطوير المنظومة التعليمية والأكثر قدرة على مواجهة التحديات والمعوقات المزمنة، مما يستلزم مشاركة أكثر إيجابية للمعلمين في مواجهتها والتغلب عليها حاليًا ومستقبلًا.

وأشار الوزير إلى أنَّ مشكلة الكثافة الطلابية المرتفعة في الفصول يجب التغلب عليها بطرق تقليدية وأخرى مبتكرة، لافتًا إلى أنَّ الطالب هو من يصيغ مستقبل الوطن.

وتابع: "نحن نقدر دور وقيمة المعلم المصري ونعلم أن نجاح التعليم يعتمد على جهوده وتأثيره على حياة الطلاب".

وأكد الوزير على ضرورة أنَّ يكون المعلم مثالًا وقدوة حسنة للطالب، حيث يقضى المعلم وقتًا طويلًا مع الطالب أثناء سنوات الدراسة، موجهًا بالمعاملة الحسنة القائمة على الود بينهما.

وحرص الوزير والمحافظ، خلال اللقاء، على الاستماع للآراء والمقترحات المختلفة لحل مختلف التحديات التي تعوق تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، حيث وجّه الوزير الحضور بتقديم كل هذه المقترحات لدراستها خاصة ما يتعلق بارتفاع الكثافة فى الفصول، والعوامل التي تجذب الطالب إلى المدرسة، وكذلك التنفيذ الفعال للائحة الانضباط.