مساعدة عاجلة وبشرى بشأن موعد افتتاح المبنى الملحق لمستشفى المبرة بأسيوط

أجرى الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحى وتابع أعمال تطوير المبنى الملحق بالمستشفى والجاري تنفيذه بتكلفة إجمالية 92.7 مليون جنيه، تمهيدا لافتتاحه خلال شهرين لخدمة أهالى قرى ومراكز المحافظة، تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي والدكتور أحمد محمد محمود مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحي.

وتفقد المحافظ بعض أقسام مستشفى المبرة ومنها قسم الاستقبال والعناية المركزة ووحدة المبتسرين ووحدة الغسل الكلوى والاشعة والصيدلية ووحدة الاكسجين وتابع نسب الاكسجين بالخزان الرئيسى بالمستشفى والذى تبلغ سعته التخزينية 6 آلاف لتر، بالإضافة إلى تفقد ثلاجة ومخزن الأغذية بالمستشفى والمطبخ وشاهد بنفسه وسائل حفظ الأغذية واللحوم للاطمئنان على سلامتها وجودتها.

كما تابع أعمال تجهيز الطعام للمرضى، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة حفاظاً على سلامة الأغذية المقدمة للمرضى مع التأكيد على سلامة العاملين بالمطبخ وتجهيز الطعام واطمأن المحافظ على صحة المرضى والخدمات الصحية المقدمة لهم.

كما تابع المحافظ سير العمل بالتشطيبات النهائية بالمبنى المحلق للمستشفى والذى جرى إنشاؤه بتكلفة 92.7 مليون جنيه للانشاءات فقط، ليصبح إجمالي عدد الأسرّة 155 سرير، حيث إن المستشفى مقامة منذ عام 1948 على مساحة 2842 متر مربع وتتكون من بدروم وأرضي و3 طوابق ويبلغ إجمالي عدد الأسرة بعد الإضافة الجديدة 155 سرير موزعة كالتالي: "17 سريرًا استقبال و120 سريرًا للأقسام الداخلية و18 سرير عناية مركزة و14 سريرًا للحضانات و10 أسّرة لغرف العمليات و17 سريرًا للغسيل الكلوي، و27 سريرا للعلاج الكيماوي".

وأشار المحافظ إلى أنّ المبنى الملحق سيتم الانتهاء منه وافتتاحه خلال شهرين لخدمة المرضى على مستوى المحافظة بالمجان، مشددًا على الإسراع في وتيرة العمل وتكثيف الجهود لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، موجهًا بحسن معاملة المرضى ورعايتهم والاهتمام بالنظافة العامة وسلامة العاملين بأقسام الأغذية، وذلك لتحقيق الرضى بين المرضى.

كما وجه المحافظ بصرف بعض المساعدات المادية العاجلة لبعض الحالات المرضية من الأسر الأكثر احتياجًا.