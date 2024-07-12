التحالف الوطني.. تنظيم قافلتين للعيون ببورسعيد والفيوم (صور)

جدة - نرمين السيد - قوافل عنيك في عنينا

نشاط مكثف لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف، في تنفيذ مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمي.





وأطلقت المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قافلتين تم تنظيمهما اليوم الأولى بالتعاون مع هيئة قناة السويس بقرية العاشر من رمضان ببورسعيد وقافلة بالتعاون مع أوركيديا للصناع الدوائية بقرية الصفراوية بابشواي بالفيوم. وواصلت صناع الخير، تقديم خدمات إجراء عمليات العيون لأهالي قرية عامر بالسويس.

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