البطريركية: ماس كهربائي بلوحة المفاتيح العمومية وراء حريق كنيسة أرض الفولي

وجاء في البيان:-
اندلع اليوم حريقا في كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا كاراس والقديس يوليوس الأقفهصي بمنطقة أرض الفولي بشرق الإسكندرية حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء.
ونشب الحريق بسبب ماس كهربائي بلوحة المفاتيح العمومية بالكنيسة ونشكر الله تم إخلاء الكنيسة سريعا من الموجودين وقتها دون حدوث أي إصابات أو اختناقات، وبسرعة حضرت سيارات الدفاع المدني التي قامت بإطفاء الحريق في وقت قصير.
وأسفر الحريق عن تلفيات بسيطة في توصيلات الكهرباء وأحد أجهزة التكييف في كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا كاراس والقديس يوليوس الأقفهصي بمنطقة أرض الفولي بشرق الأسكندرية حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء.
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