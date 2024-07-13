محمد منير: تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لفلسيطن حاجة عظيمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 12:36 صباحاً - يفتتح النجم محمد منير حفلات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، ويقدم حفلاً غنائيًا ضخمًا في مدينة العلمين الجديدة ويطرب جمهوره ومحبيه بأجمل أغانيه القديمة والجديدة بعد النجاح الكبيرالذي حققه حفله الغنائي هناك العام الماضي.

وقال الكينج: إنه سعيد بالغناء للمرة الثانية ضمن مهرجان العلمين مشيرًا إلى أنه سيقدم مفاجآت كثيرة خلال الحفل وأنه عايش لجمهوره.

وأضاف: حفل مهرجان العلمين من الحفلات التي أعتز بها في مشوارى الغنائى، وعلق على تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين قائلاً: "حاجة عظيمة".

وبدأ توافد جمهور مهرجان العلمين على حفل الكينج محمد منير، الذي ينطلق بعد قليل ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية والذى يحمل عددا من المفاجآت.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.