نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2024.. اليوم طلاب الشعبة الرياضية يؤدون امتحان التفاضل والتكامل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول، اليوم السبت، 13 يوليو 2024، حيث يؤدى طلاب شعبة الرياضيات (التفاضل والتكامل)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة أولى).

وعلى صعيدا أخر، شدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.