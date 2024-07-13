الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة رطب نهارا معتدل الحرارة رطب ليلا

جدة - نرمين السيد - وقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وليلا حتى الصباح الباكر يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية .





وعن الظواهر الجوية، ذكر خبراء الأرصاد أن شبورة مائية خفيفة ستظهر صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء، إلى جانب فرص لأمطار خفيفة على محافظة الوادي الجديد، فيما تنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويرتفع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وتنشط رياح سطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع، وتنشط رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الادارية 38 27

6 اكتوبر 38 27

بنهــــا 37 26

دمنهور 36 25

وادى النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 25

المنصورة 36 26

الزقازيق 37 27

شبين الكوم 36 26

طنطا 35 25

دمياط 33 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 39 26

السويس 39 25

العريش 34 25

رفح 34 25

رأس سدر 39 27

نخل 38 22

كاترين 33 20

الطور 40 27

طابا 38 26

شرم الشيخ 41 29

الاسكندرية 33 24

العلمين 33 24

مطروح 31 24

السلوم 33 21

سيوة 39 26

رأس غارب 40 29

الغردقة 42 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 30

شلاتين 42 29

حلايب 37 30

أبو رماد 40 28

رأس حدربة 37 29

الفيوم 41 25

بني سويف 41 26

المنيا 42 25

أسيوط 42 27

سوهاج 44 29

قنا 45 30

الأقصر 46 30

أسوان 46 31

الوادى الجديد 45 27

أبوسمبل 46 29