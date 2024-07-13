سويلم يتابع إجراءات تحسين حالة الرى بزمام ترعة السويس وعرض النتائج...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم : أهمية تطوير المنظومة المائية بترعة السويس لضمان استيفاء الإحتياجات المائية للرى ومياه الشرب

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- سرعة إعداد خطة استراتيجية لترعة السويس وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحسين حالة الرى

- إتخاذ اللازم تجاه الزمامات المخالفة ، والتواصل مع المخالفين لتقديم المستندات اللازمة للتراخيص لدراستها بمعرفة الوزارة

- تحديد المناطق ذات الأولوية هيدروليكيا ليتم اعطاؤها الأولوية فى الدراسة وتنفيذ الإجراءات العاجلة عليها

- قيام معهد الهيدروليكا بتصميم الأعمال الهيدروليكية اللازمة لزيادة القدرة علي التحكم بالتصرفات المائية على الترعة

- قيام قطاع تطوير الرى بعمل فحص ميداني لحالة المساقي والأراضي التى يتم ريها من جنابيات ترعة السويس

- إستمرار التنسيق مع أجهزة الزراعة لتعريف المزارعين بجداول المناوبات

- متابعة الأراضى ذات التربة الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لها

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة الرى بزمام ترعة السويس وإجراءات تطوير منظومة الرى بالترعة .

وتم خلال الإجتماع عرض النتائج الأولية لـ "حصر التعديات علي ترعة السويس وتحديد مواقعها وإعداد خطة للتعامل معها" بمعرفة أجهزة مصلحة الري ، وعرض تحديات إدارة وتوزيع المياه والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطوير المنظومة المائية بترعة السويس لضمان استيفاء الإحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس .

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة إعداد خطة استراتيجية Master Plan لترعة السويس وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحسين حالة الرى على الترعة ، على أن يعقب ذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الزمامات المخالفة على الترعة ، والتواصل مع المخالفين لتقديم المستندات اللازمة للتراخيص الخاصة بهم ليتسنى دراستها ومراجعتها قانونيا بمعرفة أجهزة الوزارة .

كما وجه سيادته بتحديد المناطق ذات الأولوية والتى تعد الأكثر تأثيرا من الناحية الهيدروليكية على الترعة ليتم اعطاؤها الأولوية فى الدراسة وتنفيذ الإجراءات العاجلة عليها ، والتوجيه أيضا بقيام معهد بحوث الهيدروليكا بتصميم الأعمال الهيدروليكية اللازمة لزيادة القدرة علي التحكم بالتصرفات المائية على الترعة ، وتقديم هذه التصميمات لجهات الوزارة المختصة لإعمال شئونها .

و وجه الدكتور سويلم أيضا بقيام قطاع تطوير الرى وإدارات التوجيه المائي التابعة له بعمل فحص ميداني لحالة المساقي الخاصة والأراضي التى يتم ريها من الجنابيات الواقعة علي ترعة السويس ، وإستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتعريف المزارعين بجداول المناوبات ، ومتابعة الأراضى ذات التربة الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لهذه الأراضى .