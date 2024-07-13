الأرصاد الجوية : انخفاض طفيف بالحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 33

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 09:32 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى ومحافظة الوادى الجديد .ومتوقع اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ محافظة مرسى مطروح وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 1.5: 2.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.