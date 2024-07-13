نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وزارة التربية والتعليم تنفي تسريب امتحان الثانوية العامة 2024 على التليجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفيها القاطع لما يتم تداوله حول تسريب امتحان الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي لعام 2024 على تطبيق التليجرام.

جاء هذا الإعلان في ظل انعقاد امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لطلاب الشعبة العلمية "رياضة" اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2024.

أكدت الوزارة أن جميع الامتحانات تسير بانتظام وتأمين كامل بالتعاون مع الجهات السيادية.

وأشارت إلى أن أوراق الأسئلة تصل إلى اللجان قبل وقت قصير من بدء الامتحان وسط إجراءات أمنية مشددة، مما يجعل من المستحيل تسريب الأسئلة قبل بداية الامتحان.

وعليه، شددت الوزارة على عدم صحة الأنباء المتداولة حول تسريب امتحان اليوم على التليجرام أو أي منصة أخرى قبل بداية الوقت المحدد للامتحان.

في إطار توعية الطلاب، حذرت الوزارة من الانسياق وراء جروبات الغش الإلكتروني التي تدعي تسريب الامتحانات مقابل مبالغ مالية.

ووجه شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، رسالة للطلاب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نبه فيها إلى خطورة هذه الجروبات التي تهدف إلى النصب والاحتيال وجمع الأموال.

وأكد أن جميع هذه الجروبات تحت المراقبة ويتم التعامل معها قانونيًا، وأن إجراءات تأمين الامتحانات لا تتسم بأي تراخٍ.

إلى جانب ذلك، شددت الوزارة على أهمية الاعتماد على الذات والتحضير الجيد للامتحانات، والابتعاد عن أي محاولات للغش التي قد تعرض مستقبل الطلاب للخطر.

وأوضحت أن الامتحانات تهدف إلى تقييم مستوى الطلاب بشكل عادل ومنصف، وأن الالتزام بالنزاهة الأكاديمية يعكس تطور العملية التعليمية في مصر.

ودعت الوزارة الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وعدم تداول الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة وتثير القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، مؤكده أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة المتعلقة بالامتحانات.