إكسترا نيوز: لجنة «النواب» لدراسة برنامج الحكومة تلتقي اليوم 7 وزراء

جدة - نرمين السيد - لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة

أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، بأن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها بحضور 7 وزراء.





وأوضحت القناة أن اللجنة تواصل مهامها في رابع أيام عملها.

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