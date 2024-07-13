- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وزير العمل محمد جبران
وأبرز الإنفوجراف، تصريحات مهمة لوزير العمل محمد جبران، تؤكد أن ما جاء في بيان الحكومة الجديدة بشأن ملف العمل، خارطة طريق للوزارة خلال الفترة المقبلة.
وجاء في الإنفوجراف، تطورات جديدة في ملف العمالة غير المنتظمة، واستقبال الوزير عاملين اثنين من العمالة غير المنتظمة، واستجاب لطلبهما.
ووجه الوزير، الملحق العمالي في الرياض بسرعة متابعة وإنهاء إجراءات نقل جثمان عامل مصري لقي مصرعه في حادث مروري.
كما شهد ديوان عام الوزارة، لقاء مهما بين الوزير، والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، لبحث الملفات المشتركة، توجيهات جديدة إلى مديريات العمل بمواصلة تعزيز علاقات العمل داخل مواقع العمل والإنتاج، وتفعيل ثقافة المفاوضة الجماعية، وتنفيذ خطة التدريب المهني، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.
ورصد الإنفوجراف، توجيهات الوزير، بتكثيف التواصل مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، كما زار الوزير بشكل مفاجئ المركز القومي للسلامة والصحة المهنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصاد 7 أيام في وزارة العمل.. استجابة لمطالب عاملين ومفاوضة جماعية ناجحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.