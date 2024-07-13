حصاد 7 أيام في وزارة العمل.. استجابة لمطالب عاملين ومفاوضة جماعية ناجحة

أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، إنفوجراف، يوضح نشاط الوزارة، خلال أسبوع.





وأبرز الإنفوجراف، تصريحات مهمة لوزير العمل محمد جبران، تؤكد أن ما جاء في بيان الحكومة الجديدة بشأن ملف العمل، خارطة طريق للوزارة خلال الفترة المقبلة.

وجاء في الإنفوجراف، تطورات جديدة في ملف العمالة غير المنتظمة، واستقبال الوزير عاملين اثنين من العمالة غير المنتظمة، واستجاب لطلبهما.

ووجه الوزير، الملحق العمالي في الرياض بسرعة متابعة وإنهاء إجراءات نقل جثمان عامل مصري لقي مصرعه في حادث مروري.

كما شهد ديوان عام الوزارة، لقاء مهما بين الوزير، والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، لبحث الملفات المشتركة، توجيهات جديدة إلى مديريات العمل بمواصلة تعزيز علاقات العمل داخل مواقع العمل والإنتاج، وتفعيل ثقافة المفاوضة الجماعية، وتنفيذ خطة التدريب المهني، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

ورصد الإنفوجراف، توجيهات الوزير، بتكثيف التواصل مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، كما زار الوزير بشكل مفاجئ المركز القومي للسلامة والصحة المهنية.