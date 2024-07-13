عاجل.. تفاصيل اجتماع لجنة «النواب» اليوم مع وزراء الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - اجتماع لجنة مناقشة برنامج الحكومة بالبرلمان

أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، بأن اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، تستمع اليوم إلى وزراء العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.





وأوضحت القناة أن اللجنة تواصل مهامها في رابع أيام عملها.

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