النقل: تخفيض سرعة القطارات نظرا لارتفاع درجات الحرارة

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جدة - نرمين السيد - قطارات سكة حديد
وأوضح بيان صحفي، أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أى طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال إنخفاض درجة الحرارة.
وأكدت الهيئة، أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي، وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.
وقالت الهيئة، إن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، معتذرة للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث إن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.
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