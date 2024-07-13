عاجل.. رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة يؤكد أهمية ما دار من مناقشات

جدة - نرمين السيد - اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة

أكد رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، المستشار أحمد سعد الدين، أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة.





جاء ذلك وفق نبأ عاجل ذكرته قناة "إكسترا نيوز". وأفادت القناة، بأن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها بحضور 7 وزراء.

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