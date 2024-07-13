عاجل.. رئيس لجنة دراسة بيان الحكومة: وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة

جدة - نرمين السيد - المستشار أحمد سعد الدين

أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة.





جاء ذلك في نبأ عاجل نشرته قناة "إكسترا نيوز".

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