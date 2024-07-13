الحصاد الاسبوعى لوزارة العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 10:28 صباحاً - ما جاء في بيان" الحكومة الجديدة" بشأن ملف العمل خارطة طريق ومحل تنفيذ ..

استجابة لمطالب عاملين اثنين من العمالة غير المنتظمة..وحصول 2100 عامل على حقوقهم المشروعة في "مفاوضة جماعية " ناجحة

زيارة مفاجأة للمركز القومي للسلامة والصحة المهنية ..ولقاء هام مع مدير "العمل العربية"..

أصدرت وزارة العمل ،اليوم السبت "إنفوجراف " يوضح نشاط "الوزارة" خلال أسبوع ...تصريحات هامة لوزير العمل محمد جبران ،تؤكد أن ما جاء في بيان الحكومة الجديدة بشأن ملف العمل ،خارطة طريق للوزارة خلال الفترة المقبلة ..تطورات جديدة في ملف العمالة غير المنتظمة..و استقبل الوزير عاملين اثنين من العمالة غير المنتظمة ،واستجاب لطلبهما. ووجه الوزير ،الملحق العمالي في الرياض بسرعة متابعة وانهاء إجراءات نقل جثمان عامل مصري لقى مصرعه في حادث مروري ...كما شهد ديوان عام الوزارة لقاء هام بين"الوزير" والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ،لبحث الملفات المشتركة ..توجيهات جديدة إلى مديريات العمل بمواصلة تعزيز علاقات العمل داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتفعيل ثقافة المفاوضة الجماعية..وتنفيذ خطة التدريب المهني ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وكذلك توجيهات بتكثيف التواصل مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ..كما قام الوزير بزيارة مفاجأة إلى المركز القومي للسلامة والصحة المهنية..التفاصيل في "الانفوجراف "...