اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة تواصل اجتماعاتها اليوم بحضور 7 وزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 10:29 صباحاً - تواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها- اليوم- السبت 13 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء ( العمل ، التعليم العالي والبحث العلمي ، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، والشباب والرياضة )، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة، مؤكداً على وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة في كافة القطاعات.

يذكر أن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تضم نحو 42 نائباً، وهم : النائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.