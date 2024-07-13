فرج عبدالله: البرنامج الاقتصادي للحكومة يهتم بحل مشكلات الإنتاج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 10:29 صباحاً - قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن ملامح البرنامج الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة تشتمل على حل المشكلة التي قد تكون ذريعة أو موجودة بالفعل ونعاني منها بشكل متوالي، موضحا أنه فيما يتعلق بملف الإنتاج نجد أن هناك تعثرا في بعض المصانع تمس بشكل كبير حجم الناتج المحلي.

وذكر خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن التحرك الذي بدأ بالفعل، هو حل مشكلة الإنتاج والمصانع المتعثرة، بتوفير متطلبات الإنتاج والتنسيق مع المنتجات الموجودة في الداخل المحلي وزيادة نسبة المكون ال محلي فيها، واتضاح الرؤية يظهر خلال الربع الأول من السنة المالية التي بدأت في 1 يوليو، ويكون هناك تنسيق بين السياسات الاقتصادية وبعضها. وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، الدافع الأساسي للتنسيق بين السياسات الاقتصادية لضبط عملية إيقاع النمو الموجودة في القطاعات الاقتصادية بعضها البعض.