نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 13 يوليو 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت، 13 يوليو 2024، في مدن ومحافظات مصر.

من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي على معظم أنحاء البلاد، مع تأثر البلاد بثلاث ظواهر جوية.

طقس النهار والليل

- نهارًا: يسود طقس شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

- ليلًا: يميل الطقس ليلًا إلى الحرارة على معظم الأنحاء ويكون معتدلًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة

- الشبورة المائية: تتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- الأمطار: تتوافر فرص سقوط أمطار ضعيفة إلى خفيفة على مناطق من محافظة الوادي الجديد.

- الرياح: تنشط الرياح المعتدلة أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحرين

- البحر المتوسط: تشهد سواحل محافظة مرسى مطروح اضطرابًا في الملاحة البحرية مع ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.

- البحر الأحمر: تكون حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح تكون شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 42°، الصغرى 40°

- السواحل الشمالية: العظمى 36°، الصغرى 33°

- جنوب سيناء: العظمى 45°، الصغرى 43°

- شمال الصعيد: العظمى 45°، الصغرى 43°

- جنوب الصعيد: العظمى 46°، الصغرى 45°

تقدم هذه التوقعات نظرة شاملة عن حالة الطقس اليوم، مما يساعد السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية المختلفة.

يُنصح بالبقاء في الظل وشرب الكثير من المياه لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري، خاصة في المناطق الجنوبية من البلاد.