عاشور للنواب: اعتماد برنامج العمل على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

جدة - نرمين السيد - أيمن عاشور وزير التعليم العالي

قال أيمن عاشور وزير التعليم العالي، اعتماد برنامج عمل الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة المجتمع الأكاديمي والبحثي.





جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام لجنة النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة وفق نبأ عاجل ذكرته قناة "إكسترا نيوز". وأفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، بأن اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، تستمع اليوم إلى وزراء العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

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