بدء تشغيل المساعدات الملاحية والمحطة متعدد الأغراض بميناء سفاجا (صور)

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جدة - نرمين السيد - بدء تشغيل المساعدات الملاحية بميناء سفاجا
وكذلك تشغيل محطة الحاويات متعددة الأغراض الجديدة بعد تطويرها وتحديثها والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات التي تضم منظومة مراقبة الحالة الفنية والتحكم في جميع خصائصها عن بُعد، بالإضافة إلى نظام التتبع باستخدام شبكات GSM.
هذا التحديث الذي يأتي متماشياً مع القوانين البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) والجمعية الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات المنارات (IALA)، بالإضافة إلى تعليمات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى مواكبة التطورات في الموانئ البحرية العالمية وضمان استمرار تأمين حركة دخول وخروج السفن في نطاق ميناء سفاجا البحري.
ويأتي هذا في إطار تعليمات وتكليفات كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الذي شدد على ضرورة تطوير وتحديث الموانئ المصرية لتعزيز كفاءتها وقدرتها على المنافسة عالمياً، حيث يتضمن تطوير المحطات تجهيزها بأحدث التقنيات وأنظمة المراقبة والتحكم عن بُعد، مما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وضمان سلامة الملاحة البحرية، ويعكس هذا المشروع الطموح التزام مصر بتحسين البنية التحتية لموانئها وزيادة كفاءتها، وذلك لدعم التجارة البحرية.
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